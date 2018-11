„Das Netz ist definitiv der ultimative Tummelplatz für ungefilterten Irrsinn, gefährliches Gedankengut und belanglosen Bullshit.“ Oliver Kalkofe Teilen

Ganz offensichtlich ist das Internet ganz nach Kalkofes Geschmack: "Das Netz ist definitiv der ultimative Tummelplatz für ungefilterten Irrsinn, gefährliches Gedankengut und belanglosen Bullshit. Quasi das öffentliche Dixie-Klo für zerebralen Schädel-Dünnpfiff jeglicher Art!", so das Fazit von Kalkofe. Fündig wurde der Satiriker unter anderem auf der Facebook-Seite von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, bei der AfD in Form eines Interviews von Beatrice von Storch zum Thema Klimawandel oder bei den vermeintlichen Börsenexperten von Trade2Win.Ein gefundenes Fressen sind für den Komiker natürlich auch diverse Internetsternchen wie Vanessa Maripose oder Erotik-Queen Katja Krasavice. Auch musikalische Ergüsse wie Bibis "Internet-Hit" "How it is (Wap bap)", die Songs von Möchtegern-Rapper Mördan oder die Neuinterpretation von "The Rose" durch die einköpfige "Kindergesangsgruppe Böblingen" bekommen ihr Fett weg.Kalkofes bittere Bilanz: "Das Internet ist ein Ort, wo sich Liebe und Hass gute Nacht sagen, Kommerz die Kunst von hinten nimmt und grenzenlos grassierende Dummheit sich schneller verbreitet als die ansteckende Geschlechtskrankheit eines beliebigen RTL-2-Realityshow-Teilnehmers.""Kalkofes Mattscheibe: Das schlimmste aus dem Internet" läuft am Freitag, 9. November um 20.15 Uhr bei Tele 5. dh