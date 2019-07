Uwe Esser, Leiter TV-Vermarktung AS&S, im Interview

Esser hat viel vor. So soll unter anderem das On-Air-Design angepasst werden. Ziel sei es, die Übergange vom einen zum anderen Format "flüssiger" zu gestalten. Zudem soll der Vorabend im Ersten insgesamt aufgewertet werden. Dabei setzt Esser vor allem auf Quizformate. Diese seien bei der ARD eine große Erfolgsgeschichte. So sei der Marktanteil von 4 bis 5 Prozent auf zuletzt bis zu 16 Prozent gestiegen.Große Hoffnungen setzt Esser in Kai Pflaume und dessen neue Show "Wer weiß denn sowas?" - laut Esser "ein irres Format". Bis Mitte kommenden Jahres seien 130 Folgen geplant. mas