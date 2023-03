WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost

In Galaform: Boerne (Jan Josef Liefers) und Thiel (Axel Prahl) in "MagicMom"

Der "Tatort" aus Münster ist für Das Erste weiter eine Bank. Die aktuelle Folge "MagicMom", in der Thiel und Börne den Tod einer Influencerin aufklären mussten, versammelte am Sonntagabend über 13 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Auch in der jungen Zielgruppe war das Duo nicht zu schlagen.

Insgesamt lockte das gut aufgelegte Team aus Münster, das sich in gewohnter Manier durch die 90 Minuten kalauerte, am Sonntagabend knapp 13,5 Millionen Zuschauer vor die Fernsehschirme und knackte mit 40,7 Prozent Marktanteil damit sogar die 40-Prozent-Marke. Der Rosamunde-Pilcher-Films im ZDF musste sich trotz 4,4 Millionen Zuschauern und 13,3 Prozent Marktanteil mit einem knappen Drittel der "Tatort"-Zuschauerzahl zufrieden geben.