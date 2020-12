© ARD/Petra Stadler Programmdirektor Volker Herres (3.v.l.) mit seinem Stellvertreter Florian Hager, Sportchef Axel Balkausky, Degeto-Chefin Christine Strobl, ARD-Chefredakteur Rainald Becker und dem Koordinator Fiktion Jörg Schönenborn (v.l.)

Das Erste wird am Mittwochabend zur besten Sendezeit in Zukunft häufiger Mehrteiler an Stelle von abgeschlossenen Filmen ausstrahlen. Der Mittwoch solle "im Zeichen der Mediathek" stehen, kündigte der ARD-Koordinator Fiktion, Jörg Schönenborn, am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz des Ersten in München an.