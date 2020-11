© VDZ Der VDZ wirbt in der neuen Gattungskampagne des Arbeitskreises PMA für seine Marken und ihre Bedeutung im Werbemarkt

Auch eine Form von antizyklischer Werbung: Zum Abschluss des gerade für Publikumszeitschriften sehr kräftezehrenden Jahres startet der Arbeitskreis Pressemarkt Anzeigen (PMA) im VDZ eine neue Gattungsmarketing-Kampagne. Unter dem Claim #DARUMMARKENMEDIEN wollen die Macher die besondere Stärke ihrer Titel in der Corona-Krise herausstellen und die Bedeutung journalistischer Umfelder für Werbungtreibende in Szene setzen. PMA-Sprecher und BCN-Geschäftsführer Michael Samak hat mit HORIZONT über die Kampagne gesprochen, die in den nächsten Monaten das Leuchtturm-Projekt der Editorial-Media-Aktivitäten des VDZ darstellt.