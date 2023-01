Mehrere Medien hatten zuvor über das Serien-Aus berichtet. Von Netflix lag zunächst kein Statement dazu vor. In acht Episoden erzählt "1899" von den rätselhaften Geschehnissen während der Fahrt eines Schiffs von London nach New York. Die Serie der "Dark"-Macher wurde in Berlin Babelsberg produziert und war am 17. November veröffentlicht worden. dpa