Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag hatte RTL sein Programm geändert. Nontschews überraschender Tod in Berlin war am Wochenende bekanntgeworden. Der Komiker hatte in der Sendung "RTL Samstag Nacht" große Erfolge gefeiert. Jüngst gehörte er zum Ensemble der Comedy-Show "LOL – Last One Laughing" von Prime Video. dpa