ZDF / Richard Hübner "Danke Deutschland!"-Macher Ralf Kabelka (Moderation), Lena Dörrie, Joachim Paul Assböck, Constanze Behrends, Daniel Wiemer, Sabine Vitua und Cem Ali Gültekin (v.l.)

Will Donald Trump wirklich die Berliner Mauer wiederaufbauen? Ist die Mitpreisbremse einem Tippfehler zum Opfer gefallen? Und warum muss Baden-Württemberg an die Nordsee umziehen? Solche Fragen wird an diesem Freitag (22.30 Uhr) die neue ZDF-Comedy-Reihe "Danke Deutschland" beantworten. Moderator ist der Komiker Ralf Kabelka ("heute-show", "Neo Magazin Royale"), unterstützt wird er unter anderem von Sabine Vitua ("Pastewka") sowie Lena Dörrie ("Ladykracher").