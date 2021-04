Pro Sieben schafft im März den Sprung aufs Treppchen

Das Social-Media-Ranking von Storyclash hat ein neues Spitzentrio: Pro Sieben springt dank "The Voice Kids", "Germany's Next Topmodel" und "The Masked Singer" auf Platz 3. Auch Sat 1 profitiert von "The Voice" und schiebt sich in die Top Ten.