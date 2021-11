© cobiestacio / Fotolia Zahlreiche neue DAB+-Programme drängen auf den Markt

Das Programmangebot über DAB+ ist in den vergangenen Monaten weiter angewachsen. Im vor etwas über einem Jahr gestarteten sogenannten 2. Bundesmux senden mittlerweile 15 Programme, die mit ihrer bundesweiten Ausrichtung in der föderal geprägten deutschen Radiolandschaft noch immer eine Ausnahme darstellen. Auch in Nordrhein-Westfalen kommt mit dem Start eines landesweiten DAB+-Multiplex gerade einige Bewegung in den dortigen regionalen Radiomarkt. Zahlreiche neue Programme drängen also auf den Markt, die nun auf die Jagd nach Hörern und Werbekunden gehen.