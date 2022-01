Wie RTL mitteilt, wird "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in diesem Jahr nicht wie geplant mit zwölf, sondern lediglich mit elf Kandidaten starten. Nicht mit dabei ist Lucas Cordalis. Der Sänger, der so gerne in die Fußstapfen seines 2019 verstorbenen Vaters Costa Cordalis getreten wäre, der vor 18 Jahren als erster zum Dschungelkönig gekrönt wurde, hat sich das Corona-Virus eingefangen.





Dies sei bei einem PCR-Test nach der Einreise in Südafrika nachgewiesen worden, teilt RTL mit. Cordalis, dem es gutgehe und der keinerlei Symptome habe, befinde sich seit dem Testergebnis in Selbstisolation und werde engmaschig medizinisch betreut, heißt es. Ob der 54-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt noch ins Camp einziehen werde, stehe noch nicht fest.



Auch wenn angesichts der aktuellen Zuspitzung der Corona-Lage mit Infektionen auch im Dschungelcamp-Umfeld zu rechnen war, bedauern es RTL und die Produktionsfirma ITV Studios Germany nach eigenen Angaben sehr, dass Cordalis nicht gemeinsam mit den anderen Stars das Dschungelabenteuer starten kann. Nichtsdestotrotz sei man froh, die Show "mit elf gesunden und hochmotivierten Promis" starten zu können.

Dies sei bei einem PCR-Test nach der Einreise in Südafrika nachgewiesen worden, teilt RTL mit. Cordalis, dem es gutgehe und der keinerlei Symptome habe, befinde sich seit dem Testergebnis in Selbstisolation und werde engmaschig medizinisch betreut, heißt es. Ob der 54-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt noch ins Camp einziehen werde, stehe noch nicht fest.Auch wenn angesichts der aktuellen Zuspitzung der Corona-Lage mit Infektionen auch im Dschungelcamp-Umfeld zu rechnen war, bedauern es RTL und die Produktionsfirma ITV Studios Germany nach eigenen Angaben sehr, dass Cordalis nicht gemeinsam mit den anderen Stars das Dschungelabenteuer starten kann. Nichtsdestotrotz sei man froh, die Show "mit elf gesunden und hochmotivierten Promis" starten zu können.