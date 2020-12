© Funke Mediengruppe Hacker haben am Dienstag die Systeme der Funke-Mediengruppe angegriffen

Die Funke Mediengruppe ist am Dienstag nach eigenen Angaben Opfer eines Hackerangriffs geworden. "Davon betroffen sind bundesweit zahlreiche Systeme", teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Man arbeite mit Hochdruck an der Lösung. Unbekannte hätten die Systeme des Medienhauses verschlüsselt, was Cyber-Ermittler auf den Plan gerufen hat. Noch ist nicht klar, ob es um eine Erpressung geht.