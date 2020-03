Daniela Meyer studierte Soziologie, Psychologie und Nordamerikastudien an der FU Berlin. Nach Stationen bei Axel Springers Bild und Welt am Sonntag sowie der Zeit startete sie 2008 als Wirtschaftsredakteurin beim Finanzen Verlag. Seit 2011 ist sie dort als Chefreporterin für Reportagen und Features zuständig, seit 2019 baut sie zudem als Chefredakteurin gemeinsam mit Astrid Zehbe

auf. Daniela Meyer lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Berlin.

Astrid Zehbe studierte Betriebswirtschaft in Berlin, Prag und Genf und arbeitete nebenbei unter anderem beim ZDF, dem RBB sowie dem ARD-Auslandsstudio in der Schweiz. Stationen bei der Süddeutschen Zeitung und der Nachrichtenagentur Thomson Reuters folgten. Seit 2011 arbeitet sie beim Finanzen Verlag, ab 2014 als Korrespondentin in Berlin. Seit 2019 baut sie zudem als Chefredakteurin gemeinsam mit Daniela Meyer

auf. Astrid Zehbe lebt mit ihrem Partner und zwei Kindern in Berlin.

Courage