Dabei habe die Gesundheit der Bevölkerung und aller Fußballfans sowie aller Akteure der Bundesliga und 2. Bundesliga oberste Priorität. Deshalb seien behördliche Anordnungen in jedem Fall umzusetzen. Ergo: Kurzfristige Absagen für das kommende Wochenende sind also nicht ausgeschlossen. Der heute beginnende 26. Spieltag soll aber - Stand jetzt - wie geplant mit Geisterspielen stattfinden. Dazu ist die DFL als auch die Klubs im engen Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium beziehungsweise den lokalen Gesundheitsbehörden an den jeweiligen Stadion-Standorten.Kurzfristige Absagen für das kommende Wochenende sind also nicht ausgeschlossen.

"Ziel ist es weiterhin, die Saison bis zum Sommer zu Ende zu spielen - aus sportlichen Gesichtspunkten, aber insbesondere auch weil eine vorzeitige Beendigung der Saison für einige Clubs existenzbedrohende Konsequenzen haben könnte", so die DFL in ihrer Mitteilung. "In der Länderspiel-Pause soll zwischen allen Clubs unter Berücksichtigung der dann vorliegenden Erkenntnisse, zum Beispiel auch hinsichtlich des internationalen Spielkalenders, über das weitere Vorgehen befunden werden." tt