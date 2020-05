In dieser beispiellosen Zeit müssen Händler, Dienstleister, Kunden, Unternehmen und jeder Einzelne in eine neue Realität finden. Im Laden, in der Gastronomie, im Büro verändern sich die Prioritäten, die Abläufe und Möglichkeiten müssen angepasst werden.In einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit wurden Menschen aus ihrer täglichen Routine gezwungen, müssen sich im Schnellverfahren neue Technologien und Verfahren aneignen. In den Innenstädten stehen Händler und Gastronomen unter Zugzwang, nach der teilweisen Öffnung sind von ihnen neue Methoden gefragt, um auf die Kunden zu reagieren. Wie gehen die Geschäftsleute mit dieser neuen Lage um? Welche ihrer Lösungen haben in Zukunft bestand?Auch in den Unternehmen ist die Arbeitswelt im Wandel. Im Home Office müssen nun die Methoden professionalisiert werden. Aus manch einem Provisorium könnte nämlich eine Dauerlösung werden.Hier wir dort zeichnen sich Lösungen für Heute und Modelle für Morgen ab. Die Antworten im Business Guide „Roadmap für die „neue Normalität“ zeigen, wie die Realität neu definiert wird und welche Ansprüche Kunden und Mitarbeiter haben. Dazu liefert der Ratgeber auf 63 Seiten Analysen, Studienergebnisse, Trends und Erfolgsbeispiele. Sie machen Mut. Das ist ein guter Anfang für einen Restart. son