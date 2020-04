© dfv

Die Corona-Pandemie stellt die Logistik vor immense Herausforderungen. Im Lager und auf der Straße zeigt die Branche derzeit viel Flexibilität und Sinn für neue Lösungen. So stellt sie unter anderem sicher, dass der Nachschub im Lebensmittelhandel bislang immer noch funktioniert - abgesehen von Produkten, die durch Hamsterkäufe unterwartet hoch nachgefragt waren. Doch es gibt auch Bremsklötze, die viele Wege derzeit schwierig machen. Welche Probleme bevorstehen, welche Lösungen jetzt und in Zukunft gefragt sind - darüber berichtet die dfv Mediengruppe in ihrem neuesten Business Guide "Neue Wege der Logistik". Der Ratgeber steht jetzt für 24,90 Euro zum Download bereit.