Während Funke bei seinen Regionalzeitungen Kurzarbeit bereits beantragt hat und der Spiegel noch prüft , plant die SWMH (Süddeutsche Zeitung, Stuttgarter Zeitung, Frankenpost) laut einem Medienbericht entsprechende Schritte – und nun auch die. Das bestätigte eine Sprecherin der Hamburger Wochenzeitung gegenüber dem Medienpodcast Unter Zwei laut einer Vorabmeldung Welche Bereiche betroffen seien, das prüfe und bespreche man gerade, ebenso den Zeitraum und die Konditionen. Dieund anderswo – wohl gerade bei den Veranstaltungen – habe der Verlag mit höheren Vertriebserlösen nicht kompensieren können, heißt es.„Das Ausmaß werden wir erst einschätzen können, wenn wir absehen können, wie lange diese Krise anhält“, zitiert Unter Zwei den Zeit-Geschäftsführer. Staatliche Subventionen seien für ihn kein Thema, dafür aber Anzeigenschaltungen: „Es wäre ausgesprochen hilfreich und sehr sinnvoll, wenn die Bundesregierung und alle öffentlichen Stellen die Zeitungen intensiv für ihre Kommunikation in Zeiten von Corona nutzen.“Bei derplant man „zurzeit“ keine Kurzarbeit, wohl aber dünnere Hefte: „Wir werden in den Portfoliobereichen, in denen Anzeigenumsatzrückgänge ab April anstehen, Umfänge der Notwendigkeit und wirtschaftlichen Situation anpassen“, sagt Verlegergegenüber HORIZONT. Gemeint ist vor allem der Standort Hamburg mit Titeln wie Grazia, Für Sie, Petra, Jolie, OK, In und Vital. Hier rechnet Rose im zweiten Quartal mit einem Werbeminus gegenüber Plan von rund einem Viertel.Bei den Heften aus Baden-Baden, also den TV-Titeln (etwa Funkuhr, Bildwoche, Die Zwei) und den unterhaltenden Frauenzeitschriften (darunter 7 Tage, Welt der Frau) befürchtet der Klambt-Chef bis jetzt lediglich „geringe Rückgänge“, da ein hoher Anteil des Anzeigenumsatzes aus dem Bereichstamme, „welcher zurzeit relativ stabil“ sei.Fürs gesamte Haus werde man „noch nicht getätigte oder vertraglich bereits vereinbarteauf das zweite Halbjahr oder auf 2021 verschieben“. Einen Ausblick fürs laufende Jahr will Rose nicht geben: „Die Umsatzentwicklung des zweiten Halbjahres, und hier insbesondere des vierten Quartals, wird von der Dauer der Krise und der damit verbundenen Maßnahmen abhängen.“ rp