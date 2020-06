Die jüngsten Umsatzzahlen, die der Konzern bekanntgab, beziehen sich auf 2018: Damals erzielte Bauer Media einen globalen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro. Der Konzern mit Sitz in Hamburg hatte in dieser Woche bekanntgemacht, dass er das Australien- und Neuseelandgeschäft mit rund 50 Titeln an einen Investoren verkauft . Die Corona-Pandemie habe diese Pläne beschleunigt.Medienhäuser in Deutschland verzeichnen seit Ausbruch der Krise zum Teil drastische Einbußen bei ihren Werbeerlösen. Viele Anzeigen wurden inmitten der strengen Kontaktbeschränkungen storniert und Werbeprojekte verschoben. dpa