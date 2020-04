Axel Springer, Bauer, SWMH, Funke, G+J, Spiegel und Motorpresse Stuttgart. Pro Sieben Sat 1 setzt Kurzarbeit bislang nur bei einzelnen Beteiligungen seiner Sparte Nucom ein, prüft das Instrument aber

für das Entertainmentgeschäft. Auch die dfv Mediengruppe, in der HORIZONT erscheint, plant ab Mai Kurzarbeit. dh

Die rund 4000 Mitarbeiter des Kölner TV-Konzerns wurden am heutigen Donnerstag über die Entscheidung informiert. In einer Mail der Geschäftsführung an die Mitarbeiter, die HORIZONT auszugsweise vorliegt, heißt es: "Wie viele Medienunternehmen vor uns wollen auch wir das Angebot der Bundesregierung annehmen, um in der Krise Arbeitsplätze zu sichern. Kurzarbeit schafft die Rahmenbedingungen, um dem wirtschaftlichen Slow-Down in den nächsten Monaten zu begegnen, nachdem wir bereits mit massiven Einsparungen in Programm und Marketing gegengesteuert haben."Die Kurzarbeit gilt ab Mai für zunächst vier Monate. Die entsprechenden Gespräche mit den Betriebsräten laufen. Der Betriebsrat muss der Einführung von Kurzarbeit zustimmen. Derzeit wird geprüft, ob bestimmte Bereiche von der Kurzarbeit ausgenommen werden. Der Sendebetrieb muss schließlich aufrechterhalten werden.Ab dem 4. Mai sollen außerdem die ersten Mitarbeiter aus dem Home Office an ihren Arbeitspatz in den ehemaligen Messehallen in Köln-Deutz zurückkehren. Die Mitarbeiter müssen dabei eine Schutzmaske tragen, außerdem wurden Verhaltensregeln erarbeitet.Auch zahlreiche andere Medienunternehmen reagieren mit Kurzarbeit auf die einbrechenden Werbeerlöse, darunterauch