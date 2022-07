Weshalb Acast Podcast-Gespräche statt Nutzende targeten will

© IMAGO / YAY Images Acast setzt bei der Vermarktung auf Conversational Targeting

In der Podcast-Werbung rückt das nutzerzentrierte Targeting stärker in den Blickpunkt von Publishern, Vermarktern und Werbekunden, weil es als besonders zielgenau und wirkungsstark gilt. Das schwedische Podcast-Unternehmen Acast will einen Gegenentwurf zu dieser datenintensiven Werbung etablieren.