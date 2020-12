Verlust an Unabhängigkeit: Wer verstehen möchte, warum mit Christiane Arp, seit 17 Jahren an der Spitze der deutschen Vogue, die wohl profilierteste Mode-Chefredakteurin des Landes kürzlichzurücktrat, der könnte einen Teil der Antwort finden in den internationalen Top-Personalien, die der US-Verlag Condé Nast jetzt verkündete.