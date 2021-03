© imago / Jörg Schüler Vorerst nicht mehr auf seinem Posten bei Bild: Chefredakteur Julian Reichelt

Der Vorstand von Axel Springer habe der Bitte von Julian Reichelt entsprochen, ihn von seinem Posten als Chefredakteur der Bild-Zeitung freizustellen, teilte der Verlag am Samstagabend mit. In einer internen Mitteilung an die Redaktion schreibt Reichelt: „Ich werde mich gegen die wehren, die mich vernichten wollen.“