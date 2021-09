Wird eine neue Community gestartet, können die Moderator_innen zunächst den thematischen Schwerpunkt sowie die dort geltenden Regeln festlegen und anschließend Personen in die Gruppe einladen. Die Funktion soll verhindern, dass sich die Nutzer_innen zu bestimmten Themen öffentlich unterhalten können, ohne dass die Konversation von außen gestört, unterbrochen oder abgelenkt werden kann.Privat ist das Ganze jedoch nicht: Während Nutzer_innen für eine gezielte Konversation die Möglichkeit haben, nur an ihre jeweilige Community zu twittern, seien die Seiten und Timelines von Communities öffentlich zugänglich, wie Twitter mitteilt. Das heißt: Wie bei öffentlichen Tweets können Community-Tweets gelesen, zitiert und gemeldet werden.Dennoch ergeben sich durch Communities neue Möglichkeiten für Twitter-User_innen: So können etwa virtuelle Podiumsdiskussionen durchgeführt werden, ohne dass die Konversation durch zu viele Beiträge anderer Nutzer_innen ausufert oder gestört wird. Momentan ist es allerdings noch nicht möglich, zu jedem Thema eine eigene Community zu erstellen. In den kommenden Monaten solle es für mehr Nutzer_innen möglich sein, Communities zu ihren Interessen zu erstellen, teilt Twitter mit.Dabei will die Plattform sicherstellen, dass es innerhalb der Communities nicht zu Verstößen gegen die eigenen Regeln kommt. Neben der für alle Community-Tweets zur Verfügung stehenden Melde-Funktion gelten auch für Moderator_innen von Communities bestimmte Eignungsanforderungen, die mit dem Ausbau der Funktion weiter angepasst werden sollen. ire