"Genial daneben - Das Quiz" setzt auf das bewährte Team

Der Comedy-Quizklassiker "Genial daneben" hat am Donnerstagabend bei RTL Zwei ein solides Comeback gefeiert. 890 000 Leute (3,6 Prozent) sahen ab 20.15 Uhr die Show mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning.

In der für Werbeumsätze wichtigen Zielgruppe im Alter zwischen 14 und 49 Jahren war die Einschaltquote mit 6,7 Prozent nahezu doppelt so hoch wie im Gesamtpublikum. Deutlich vorn lag an dem Abend das Erste mit dem Krimi "Blind ermittelt - Tod im Weinberg". Den Film mit Philipp Hochmair und Andreas Guenther verfolgten 5,59 Millionen (22,4 Prozent). Die ZDF-Filmreihe "Lena Lorenz" kam auf 4,12 Millionen (16,5 Prozent).

Pro Sieben erreichte mit Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" 1,61 Millionen (7,0 Prozent). Dieses Mal musste Nachwuchs-Model Maike die Koffer packen. Moderatorin Heidi Klum und Gastjuror Thomas Hayo warfen der 23-Jährigen unter anderem vor, auf ihren High Heels zu zaghaft und zu verkrampft über einen unebenen Beton-Catwalk gelaufen zu sein. Die Frankfurter Medizinstudentin war als Nachrückerin in die Model-Schar aufgenommen worden.Das RTL-Verbrauchermagazin "Extra Spezial: Schnäppchenfalle oder Shoppingtraum? Die Geheimnisse unserer Discounter" schauten sich 1,42 Millionen (5,9 Prozent) an. Vox strahlte die US-Comicverfilmung "Iron Man 2" mit Robert Downey Jr., Mickey Rourke und Don Cheadle aus, 980 000 Leute (4,2 Prozent) waren am Bildschirm dabei.Das deutsche Historiendrama "Die Hebamme 2" mit Josefine Preuß, Bernhard Schir und Marcus Mittermeier bei Sat.1 lockte 840.000 Menschen (3,7 Prozent) vor die Mattscheibe. Mit der Kabel-eins-Realitydoku "Über Geld spricht man doch!" verbrachten 650.000 Männer und Frauen (2,7 Prozent) den Abend. Auf ZDFneo versammelte die amerikanische Krimiserie "Monk" mit Tony Shalhoub und Ted Levine 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (0,9 Prozent).