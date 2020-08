Zweites, gescheitertes Engagement

Gerüchten zufolge wurden damit hohe Kosten für das eigene, noch nicht fertiggestellte TV-Studio in London in den Sand gesetzt. Dutzende Journalisten, darunter auch prominente Namen aus der britischen TV-Landschaft, verlieren ihren Job. Insgesamt sollen rund 60 Mitarbeiter betroffen sein, berichtet der Guardian . Demnach soll es für rund 20 davon die Möglichkeit geben, künftig innerhalb der TV-Sendergruppe unterzukommen, das Gros der Belegschaft wird aber einen neuen Arbeitgeber finden müssen.Entstanden ist die Idee für NBC Sky World News durch die Übernahme von Sky durch den US-Kabelnetzbetreiber Comcast im Jahr 2018. Zum Portfolio von Sky gehört auch der britische Nachrichtensender Sky News. Comcast wiederum ist Mehrheitseigentümer von NBC. So entstand die Idee für einen gemeinsamen globalen Nachrichtensender.Es ist damit bereits das zweite, gescheiterte Projekt am internationalen Nachrichtenmarkt von NBC. Vor drei Jahren stieg die US-Sendegruppe mit 25 Prozent beim europäischen Nachrichtensender Euronews ein. Diesen April ist man die Beteiligung wieder losgeworden, um mit NBC Sky World News einen Konkurrenzsender aufzubauen.2018 übernahm der US-Kabelnetzbetreiber und Internetdienstanbieter Comcast um 39 Milliarden US-Dollar die Kontrolle über Sky, zu dessen Portfolio auch der britische Nachrichtensender Sky News gehört. Comcast wiederum ist Mehrheitseigentümer von NBC. So entstand die Idee für NBC Sky World News – einem neuen, globalen Nachrichtensender.



Dieser Text erschien zuerst auf www.horizont.at.