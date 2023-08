Kreative Außenwerbung

10 spektakuläre OoH-Kampagnen der Gaming-Industrie

Riesige Graffiti-Murals, Monster in der Größenordnung von Godzilla, die aus einer Häuserwand am Time Square ausbrechen oder eine ganze Survival-Game-Show, die in eine Out-of-Home-Installation integriert ist - kaum eine Branche ist in Sachen …