Der Manager Christian Wegner ist seit 2018 Geschäftsführer der Südwestdeutschen Medienholding GmbH. Seit Januar ist der 47-Jährige zudem Chef des zur Holding gehörenden Süddeutschen Verlags. Der Manager war zuvor viele Jahre für den TV-Konzern ProSiebenSat.1 tätig, darunter saß er im Vorstand. Wegner wurde in Bad Homburg geboren. Nach dem BWL-Studium und während seiner Promotion war er als Projektmanager für das Beratungsunternehmen McKinsey & Company tätig.

Unser Fokus liegt auf den Abo-Erlösen – und ich unterscheide hier nicht zwischen Print und Digital. Ehrlicherweise ist mir ein Abo für Gedrucktes sogar lieber, weil es noch etwas teurer ist und meist länger hält als ein Digital-Abo.Bis 2030 wollen wir uns komplett digital finanzieren. Alle Digital-Umsätze aus Abo und Werbung sollen so hoch sein, dass wir damit den gesamten Verlag finanzieren können. So wären wir unabhängig vom strukturell rückläufigen Trend der gedruckten Presse. Und drittens: Wir haben eine zweistellige Renditeerwartung.Unser Anliegen ist nicht, eine Zeitung ohne Werbung zu machen, sondern möglichst viele Abonnentinnen und Abonnenten zu gewinnen. Deshalb haben wir im Digitalen auch viel weniger Werbung als unsere Wettbewerber. Die Leute sollen viel lesen, lange lesen und dann Abonnent werden. Es ist eine bewusste Entscheidung, auch mal einen Werbeetat wegzulassen, wenn wir den Eindruck haben, dass die Seite schon zu voll ist. Aber natürlich sind uns unsere Werbekunden wichtig. Denn letztlich haben wir mit den Abos zwar jetzt alles finanziert – aber noch keine Gewinnmarge gemacht.Der größte Beitrag war das rasante Wachstum der Abos. Seit 2019 haben wir die digitalen Abos mehr als verdoppelt. Es gab zudem 2020 ein Freiwilligenprogramm und Stellenabbau – bis Ende 2021 mussten wir rund 50 Stellen in der Redaktion und auch zweistellig in anderen Verlagsbereichen abbauen. Insgesamt arbeiten derzeit im Süddeutschen Verlag etwa 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute wollen wir wieder wachsen. Und wir wollen investieren, um das Wachstum zu beschleunigen.Das sind Investitionen in Technologie, Investitionen, um noch mehr Abonnements zu generieren. Darüber hinaus investieren wir dauernd. Wir haben allein jetzt rund 40 offene Stellen. Das sind neue Stellen, teilweise sind sie auch durch Fluktuation entstanden. Wir suchen viel im digitalen Bereich, im Datenbereich, aber auch im Online-Marketing.Die Qualität ist sehr hoch, da haben Sie Recht. Sie wird das auch bleiben. Es gibt kein strukturelles Problem. Ich erinnere auch daran, dass sich Ihre Frage eher an die Chefredaktion richtet.Bitte haben Sie Verständnis, dass ich diese Frage nicht beantworte. Fragen zum möglichen Einsatz von SZ-Reporterinnen oder -Reportern in Kriegsgebieten beantworten weder Redaktion noch Verlag, schon wegen der Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen.Für uns ist das erstmal nur teurer. Ich sage bewusst "nur", auch wenn der Preisanstieg massiv ist. In den letzten zwölf Monaten hat sich der Papierpreis weit mehr als verdoppelt, auf jetzt 945 Euro für eine Tonne Standard-Zeitungsdruckpapier. Andere Verlage befürchten, überhaupt noch Papier zu bekommen oder müssen Seitenumfänge reduzieren. Wir drucken die gesamte Zeitung weiter wie bisher.Das habe ich auch schon gehört – aber da gibt es keine Evidenz. Faktisch ist jeder Geschäftsbereich unternehmerisch eigenverantwortlich und finanziert sich selber. Es gibt keine Quersubventionierung.In Stuttgart wurde ein konsequenter, innovativer Ansatz mit einer flexibleren Redaktionsstruktur gewählt. Man muss jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Die Regionalverlage und die Süddeutsche Zeitung stehen vor ganz verschiedenen Aufgaben. Die Stuttgarter Redaktionsstruktur ist für die "SZ" kein Thema.Bevor ich kam, wurde in der Süddeutschen Zeitung gesiezt und viele hatten Anzug und Krawatte an. Jetzt duzen sich viele. Natürlich verändere ich was, für mich war aber etwas anderes wichtiger. Meine Entscheidung, warum ich zur SWMH gekommen bin: Ich wollte mehr Sinnstiftendes machen – da sind Zeitungen perfekt. Das Zweite war: Ich wollte etwas haben, was eine große Herausforderung ist. Das Dritte: Ich wollte bewusst mal bei einem unternehmerisch geführten Firmenverbund sein.Die jetzige Strategie ist auf unser bestehendes Portfolio ausgerichtet. Aber natürlich gibt es in Deutschland den Trend zu Konsolidierungen.Prinzipiell ja, aber zurzeit diskutieren wir diese Frage nicht.Der deutschsprachige Raum ist unser Kerngebiet. In Österreich veröffentlichen wir in der gedruckten "SZ am Wochenende" seit März eine eigene Österreich-Seite. Wir glauben, Österreich hat Potenzial für uns.Der Markt ist sehr besetzt. In Deutschland haben wir Nachrichtenkanäle und ein hohes Angebot an Videoinhalten auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Mittelfristig gehen wir da nicht rein. Das Thema Audio und Podcast ist leichter zu erschließen. Wir arbeiten daran, dass jede Online-Seite der "Süddeutschen Zeitung" für alle vorlesbar ist. Bei Audio wollen wir stärker werden.Wir haben das Thema innerhalb des BDZV ausführlich diskutiert und eine einstimmige Entscheidung getroffen. Ich finde es wenig hilfreich, wenn danach noch jeder seine Meinung sagt. Mathias Döpfner hat sich entschuldigt, und wir haben uns entschieden, mit der Strukturreform bis Ende des Jahres zu schauen, wie man den Verband sinnvoll aufstellt.Die Redaktion hat sich eindeutig kritisch geäußert. Intern haben wir darüber diskutiert, ob wir auch als Verlagsgruppe etwas sagen sollten. Aus den genannten Gründen bevorzuge ich, in den relevanten Gremien Klartext zu sprechen, aber nicht danach noch eine eigene Agenda zu streuen. Das ist nicht zielführend gewesen in den letzten Monaten.Keiner braucht Tipps von einem Ex-Vorstand, auch wenn ich natürlich eine Meinung zu Ihrer Frage habe.Dass ich einen starken Beitrag hatte, sicherzustellen, dass die "SZ" trotz der strukturell bedingten Abnahme in Print weiter unabhängigen Journalismus machen kann.