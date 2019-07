© Axel Springer Christian Lindner geht nach Berlin

Christian Lindner, bisher stellvertretender Chefredakteur der "Bild am Sonntag", verlässt das Blatt. Er gehe auf eigenen Wunsch, um sich beruflich neu zu orientieren, teilte das Medienhaus Axel Springer ("Bild", "Die Welt") am Donnerstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte Lindner die Personalie in eigener Sache getwittert.