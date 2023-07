HORIZONT Kongress

Das ist die Agenda 2026 der Bild

Vorwärts immer, rückwärts nimmer: Beim HORIZONT Kongress in Frankfurt hat Claudius Senst, CEO der Bild-Gruppe von Axel Springer seine Ziele bis 2026 skizziert. Trotz des kürzlich angekündigten Sparprogramms will Bild in einigen Bereichen die …