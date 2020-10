© Bauer Media Muss sich neue Kollegen suchen: Verlegerin Yvonne Bauer

Bei der Bauer Media Group gibt es gleich zwei prominente Abgänge im Top-Management. Chief Financial Officer Harald Jessen und Kommunikationschef Arnd Wagner werden das Unternehmen verlassen. Begründet wird der Schritt in der offiziellen Pressemitteilung recht nebulös mit dem "fortschreitenden Transformationsprozess" des Hamburger Medienhauses. Eine interne Mail von Verlagschefin Yvonne Bauer, die HORIZONT vorliegt, ist aufschlussreicher. Demnach gab es in der Geschäftsführung offenbar unterschiedliche Auffassungen darüber, mit welcher Strategie das Verlagshaus seine Unternehmensziele erreichen will.