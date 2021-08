Dang, der bereits 1993 bei RTL anheuerte und seit 18 Jahren das Vermarktungsgeschäft des TV-Konzerns mit verantwortet, führte wohl schon wegen seiner Vermarktungsexpertise kein Weg vorbei.

© MG RTL D / Boris Breuer Was wird aus Bernd Reichart? Reichart war 2013 von der spanischen RTL-Beteiligung ATRES Media nach Deutschland zurückgekehrt. Damals hatte er als Geschäftsführer bei Vox und Mitglied der Geschäftsleitung der Mediengruppe RTL Deutschland bei der Bertelsmann-Tochter angeheuert. mas Reichart war 2013

Was die Personalie Reichart angeht, gibt sich RTL derzeit noch zugeknöpft. Man wolle den DWDL-Bericht nicht kommentieren, teilt ein Sprecher gegenüber HORIZONT mit. Dennoch ist die Meldung schlüssig. Denn nach den Informationen des Mediendienstes soll RTL künftig von Ad-Alliance-Chef Matthias Dang und Stephan Schäfer geführt werden - und damit von zwei Managern, die intern ein enormes Standing haben.Gerade Schäfer hatte in den vergangenen Jahren einen steilen Aufstieg im Bertelsmann-Reich hingelegt und gilt als der neue starke Mann. So war der frühere Produkt-Vorstand von Gruner + Jahr zunächst Anfang 2019 zusätzlich zum Inhaltechef von RTL in Deutschland aufgestiegen, bevor er im April 2021 bei Gruner + Jahr CEO wurde und damit die Nachfolge von Julia Jäkel antrat Der Umstand, dass Schäfer beide Welten kennt - die von Gruner + Jahr und die von RTL - dürfte ihm in der Führungsfrage reichlich Pluspunkte eingebracht haben. Und an