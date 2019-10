In allen fünf bewerteten Disziplinen (Betreuung, Lernen im Betrieb, Erfolgschancen, Digitalisierung / Innovation, Ausbildungsmarketing) kassiert Bertelsmann die Höchstpunkzahl – insgesamt 25 Punkte. Es folgen die Konzernsparte Mohn Media, die Rheinische Post und Ströer mit jeweils 21 Punkten, der Bayerische Rundfunk und die Bertelsmann-Tochter Mediengruppe RTL (jeweils 19 Punkte) sowie G+J und Madsack (jeweils 18 Punkte). Punkteabzug gab es hier unter anderem hinsichtlich der Erfolgschancen.



Die Teilnahme der Personalverantwortlichen war freiwillig, daher ergibt die Capital-Studie kein vollständiges Bild der Situation in der Medienbranche. Mitmachen konnten Firmen aller Branchen, die mindestens fünf Auszubildende oder drei duale Studenten beschäftigen. Über 600 Unternehmen vieler Branchen haben einen Katalog mit mehr als 90 Fragen beantwortet.Die Ergebnisse, bezogen auf alle Branchen: Mehr als die Hälfte der Personaler (52 Prozent) in Deutschland klagen überbei Azubis und den Dualen Studiengängen. Außerdem stellen 70 Prozent der Antwortenden eine abnehmende Qualität der Bewerber fest. Und jeder vierte Personaler bemerkt steigende Ansprüche der Azubis, 22 Prozent berichteten von abspringenden Bewerbern.Für erstaunlich halten die Studienautoren, wie niedrig angesichts des Bewerberrückgangs diein diesem Bereich seien. Laut Capital verfügt die Mehrheit der befragten Personalverantwortlichen nur über ein Budget von unter 30.000 Euro pro Jahr. 10 Prozent können für Ausbildungsmarketing zwischen 30.000 und 60.000 Euro investieren, weitere 6 Prozent immerhin 60.000 bis 100.000 Euro. Über sechsstellige Budgets verfügen lediglich 7 Prozent der Unternehmen.Die über 600 teilnehmenden Firmen – 431 von ihnen schnitten mit guten oder sehr guten Ergebnissen ab – beschäftigen rund vier Millionen Mitarbeiter sowie 127.000 Azubis und dual Studierende. Der Anteil größerer Unternehmen (darunter etliche Dax-Konzerne) mit mehr als 2000 Mitarbeitern ist mit 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Die Studie, nachzulesen in der Capital-Ausgabe 11/2019 ( oder hier ), hat das Blatt zum dritten Mal mit der Plattform Ausbildung.de und den Personalmarketing-Beratern von(gehört ebenfalls zu G+J) durchgeführt.„Die Studie zeigt, dass unbesetzte Ausbildungsstellen kein fernes Zukunftsszenario mehr sind“, sagt, Chef von Territory Embrace. Und steht sicherlich gerne für Beratungsgespräche – etwa über höhere Marketingbudgets und ihre Verwendung – bereit. rp