Facebook-Konzern Meta strebt Vergleich in US-Nutzerklage an

© Imago/Andre M. Chang Die Klage wegen von Cambridge Analytica erlangten Facebook-Nutzerdaten könnte mit einem Vergleich enden, der Meta gleichwohl Millionen Dollar kosten könnte

Der Facebook-Konzern Meta will eine seit Jahren laufende Klage von US-Nutzern im Zusammenhang mit dem Datenskandal um Cambridge Analytica mit einem Vergleich beilegen. Anwälte beider Seiten baten am Wochenende das Gericht in Kalifornien, das Verfahren für 60 Tage auszusetzen, damit sie Details einer Einigung ausarbeiten können.