© pixabay Immer mehr Menschen hören Podcasts und nutzen Online-Audio-Angebote

Online Audio boomt. Allen voran dank des großen Podcast-Trends. Allein in Deutschland sind die Umsätze mit Werbung in dem Bereich auf rund 63 Millionen Euro gestiegen - 2017 lag der Umsatz noch bei 35 Millionen Euro (2018: 49 Millionen Euro). Laut einer Prognose des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) und dessen Fokusgruppe Audio sollen die Umsätze in diesem Jahr gar die 70-Millionen-Euro-Marke knacken, was einer Verdopplung binnen drei Jahren entspräche.