© Björn-Arne Eisermann "Es ist fünf nach zwölf": BVDA-Geschäftsführer Jörg Eggers

Die Auflage von kostenlosen Anzeigenblättern in Deutschland ist nach Verbandsangaben wegen der Corona-Pandemie stark rückläufig. Die Gesamtauflage der kostenlosen Wochenzeitungen sei 2020 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 30 Prozent zurückgegangen, teilte der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) am Mittwoch in Berlin mit.