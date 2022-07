Mit dem Award will der BVDA als Initiator besonders kreative, kundenzentrierte und nachhaltige Ideen in der Handelskommunikation auszeichnen. Der Preis soll zugleich die Gattung Prospekt stärken und zeigen, wie vielfältig und kreativ Prospekte und Beilagen einsetzbar ist. Dabei berücksichtigt der Award das wachsende Umwelt- und Klimabewusstsein und bewertet in diesem Jahr erstmals auch die Kundenansprache über digitale und analoge Verbreitungswege.





Die vier Einreichungskategorien lauten wie folgt: Die Kategorie „Klassik Food“ zeichnet die besten Prospekte von überregional agierenden Einzelhändlern, Handelsverbünden und Filialisten der Lebensmittelbranche aus.

In der Kategorie „Klassik Non-Food“ werden die besten Prospekte von überregional agierenden Einzelhändlern, Handelsverbünden und Filialisten gesucht, die nicht der Lebensmittelbranche zuzuordnen sind.

Die Kategorie Regional zeichnet die besten Prospekte regionaler und lokaler Werbungtreibender unabhängig von ihrer Branchenzugehörigkeit aus.

Die Einreichungen werden von einer Fachjury bewertet, in der Expertinnen und Experten aus Handel, werbungtreibender Wirtschaft, Kreation, Marktforschung und Wissenschaft vertreten sind. Sie jurieren die Arbeiten nach den Kriterien Zielgruppenrelevanz, Design und Layout, Qualität und Originalität der Texte sowie Aspekte wie Innovation, Dialogorientierung und Nachhaltigkeit.