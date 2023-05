IMAGO / MIS

Borussia Dortmund kann am kommenden Samstag zum neunten Mal Deutscher Meister werden

Am kommenden Samstag wird der Meisterschaftskampf in der Fußball-Bundesliga entschieden. Dabei kann der aktuelle Tabellenführer Borussia Dortmund erstmals nach elf Jahren wieder Rekordmeister Bayern München entthronen. Zu diesem Anlass zeigt Pay-TV-Sender Sky zusätzlich eine Zweierkonferenz.

Teilen

Der Pay-TV-Sender Sky weitet sein Angebot zum letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga aus und zeigt am Samstag eine zusätzliche Konferenz zur Meisterschafts-Entscheidung. Neben der Konferenz mit allen neun Spielen gibt es nach Angaben des Bezahl-Anbieters zusätzlich eine Sendung mit den Partien von Bayern München in Köln und Borussia Dortmund gegen Mainz. Die Präsentation des Spieltags kommt aus dem Dortmunder Stadion und nicht wie sonst üblich aus dem Studio in Unterföhring. Spielbeginn ist am Samstag um 15:30 Uhr.