© Burda Nebenan.de-Gründerin Ina Remmert und BCN-Chef Michael Samak

Seit vergangenem Sommer hält Burda die Mehrheit an Nebenan.de, nun baut der Medienkonzern auch die Vermarktung des Nachbarschaftsnetzwerks weiter aus. Ab sofort nimmt BCN das Netzwerk in sein Portfolio mit auf. Im Interview mit HORIZONT erklären Nebenan.de-Gründerin Ina Remmers und BCN-Chef Michael Samak, was sich die Partner davon erhoffen und für welche Werbekunden sich hyperlokale Vermarktung besonders lohnen dürfte.