© IMAGO / onw-images Snapchat hatte neue Shows im Angebot und erweitert sein Netzwerk von Medienpartnern

Ende 2018 brachte Snapchat sein Feature "Shows" nach Deutschland und wollte damit nicht zuletzt dem IGTV-Format von Instagram etwas entgegensetzen. Schon damals beteiligten sich große deutsche Medienhäuser wie Axel Springer und Der Spiegel an den mehrminütigen Clips in TV-Manier für das soziale Netzwerk. Nun geht Snapchat hierzulande mit weiteren Medienpartnern und insgesamt zehn neuen Shows an den Start, die die Sparten Comedy, Nachrichten und Ernährung abdecken.