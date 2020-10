© Dominik Butzmann Philipp Welte verantwortet den neuen Burda Verlag

Während viele Verlagshäuser mittlerweile als "Mediengruppe XY" firmieren und den Begriff Verlag aus ihrem Unternehmensnamen getilgt haben, geht Hubert Burda Media einen anderen Weg: Das Unternehmen bündelt sämtliche Verlagsaktivitäten in Deutschland in einer publizistischen und unternehmerischen Einheit. Der schlichte Name des "neuen Verlags für eine neue Zeit": Burda Verlag.