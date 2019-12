BCN undvermarkten ab 2020 die Burda-Medienmarken sowie externe Mandanten gemeinsam, melden die Münchner, begleitet von der zu diesen Anlässen branchenüblichen Rhetorik: Es gehe darum, die hauseigenen Print- und Digitalkompetenzen sowie die technologische Infrastruktur für crossmediale Vermarktungskonzepte zu bündeln, heißt es.Dabei übernimmt, bisher für die Publikumstitel und deren Websites – mit Ausnahme von Focus Online – zuständig, unter der Leitung von BCN-Geschäftsführer Michael Samak die Beratung von Kunden für Print, Digital sowie Crossmedia. Und zwar für das gesamte Burda-Portfolio sowie Mandanten.Im Gegenzug übergibt BCN die Digitalvermarktung vonund Co gegenüber Agenturen sowie das Programmatic-Geschäft an Burda Forward (bisher nur, Chip, Finanzen100, Holidaycheck, Jameda) unter der Leitung von CMO Martin Lütgenau. Aber auch hier soll es weiterhin Beraterteams für die Digitalmarken geben. Fazit: BCN konzentriert sich eher auf Print-Vermarktung und Crossmedia-Beratung. Burda Forward gewinnt Aufgaben hinzu und wird zu Burdas starkem Digitalvermarkter.Bereits zum 1. Januar 2020 werdennach der vollständigen Übernahme von der Verlagsgruppe Holtzbrinck sowie Mein-schoener-garten.de in dieser neuen Konstruktion vermarktet. Zum 1. März sollen dann das gesamte Burda-Portfolio sowie externe Mandanten folgen. „Die beiden Burda-Vermarkter werden zusammen zum Fullservice-Anbieter und öffnen sich für weitere externe Mandate“, teilen die Münchner mit. Es wäre alles andere als überraschend, wenn es sich dabei um das Portfolio derhandeln wird. Hintergrund:, der gemeinsame Vermarkter von Axel Springer (75 Prozent) und Funke, steht vor der Auflösung Mit dem Schulterschluss erfülle man „den Wunsch der Kunden, Agenturen und Mandanten nach einer ganzheitlichen Betreuung sowie nach individuellen Content-Lösungen“, erklären BCN-Geschäftsführerund Martin Lütgenau.