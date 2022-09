© BVDW/Barbara Wagner Will sich für den Nachwuchs engagieren: Carsten Rasner

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) holt einen neuen Geschäftsführer an Bord: Carsten Rasner übernimmt in dieser Woche die Leitung des Verbandsteams in Berlin. Auf seiner Agenda steht unter anderem eine neue Initiative zum Thema Retail Media.