Mit dem Award will der BVDA besonders kreative, kundenzentrierte und nachhaltige Ideen in der Handelskommunikation auszeichnen. Der Preis soll zugleich die Gattung Prospekt stärken und zeigen, wie vielfältig und kreativ das Werbemittel einsetzbar ist.



Prospekte bleiben die Nummer eins als Werbeträger für Einkaufstipps

Dabei berücksichtigt der Award das wachsende Umwelt- und Klimabewusstsein, indem er die Nachhaltigkeit der Prospekte bewertet. In diesem Jahr werden jeweils die Besten der Besten in diesen vier Kategorien gekürt:• Die Kategorie „Klassik Food“ zeichnet die besten Prospekte von überregional agierenden Einzelhändlern, Handelsverbünden und Filialisten der Lebensmittelbranche aus.• In der Kategorie „Klassik Non-Food“ werden die besten Prospekte von überregional agierenden Einzelhändlern, Handelsverbünden und Filialisten gesucht, die nicht der Lebensmittelbranche zuzuordnen sind.• Die Kategorie Regional zeichnet die besten Prospekte regionaler und lokaler Werbungtreibender unabhängig von ihrer Branchenzugehörigkeit aus.• Die neu eingeführte Kategorie Innovation würdigt die besten Prospekte, die analoge und digitale Kundenansprache kombinieren und über reine eins zu eins Übernahmen hinausgehen.Die Einreichungen werden von einer Fachjury bewertet, in der Expertinnen und Experten aus Handel, werbungtreibender Wirtschaft, Kreation, Marktforschung und Wissenschaft vertreten sind. Sie bewerten die Arbeiten nach den Kriterien Zielgruppenrelevanz, Design und Layout, Qualität und Originalität der Texte sowie Aspekte wie Innovation, Dialogorientierung und Nachhaltigkeit.Für, Geschäftsführer und verantwortlich für das Ressort Markt und Media beim BVDA, unterstreicht die Neuauflage des Deutsche Prospekt Awards, wie zukunftsfähig die Haushaltswerbung ist: „Die Angebotskommunikation über Prospekte ist effizient und verbindet ideal Informations- und Servicegedanken. Gerade in dieser Zeit, die von Preissteigerungen und Problemen in Lieferketten geprägt ist, wird die Relevanz von Prospekten als wichtige Orientierungshilfe noch deutlicher.“ Dass der Prospekt seine Spitzenstellung als Werbeträger für Einkaufstipps und Sonderangebote behauptet, ergibt sich laut BVDA auch aus einer Studie, die er beim Institut für Demoskopie in Allensbach kürzlich in Auftrag gegeben hat.Demnach sollen sich 70 Prozent der Bevölkerung über Angebote im Anzeigenblatt oder den beiliegenden Prospekten informieren. Bei Personen mit besonders hohem Interesse für Angebote sollen es sogar 82 Prozent sein.