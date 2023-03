BVDA

Die Preise werden in vier Kategorien vergeben.

Der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) schreibt den von ihm geschaffenen Deutschen Prospekt Award zum dritten Mal aus. Ab sofort können BVDA-Mitgliedsverlage sowie Werbekunden direkt verteilte Prospekte und Beilagen einreichen, die zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 30. April 2023 erschienen sind. Die Bewerbungsfrist endet am 12. Mai 2023 um 14 Uhr.

Mit dem Deutschen Prospekt Award will der BVDA Prospekte auszeichnen, die in ihrer kreativen und textlichen Gestaltung, ihrer Relevanz und ihrer Dialogorientierung herausragend sind. Bei der Bewertung der eingereichten Arbeiten richtet die Fachjury ein besonderes Augenmerk darauf, wie die Prospekte zum nachhaltigen Konsum anregen. So bewerten die Preisrichter einerseits die nachhaltige Produktion der Prospekte und andererseits deren inhaltlichen Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und noch ein Aspekt spielt eine wichtige Rolle bei der Punktvergabe: Die Jury achtet darauf, wie die gedruckten Prospekte digital verlängert werden und würdigt damit die zunehmend mehrkanalige Nutzung des Werbemittels.



Insgesamt gibt es Preise in diesen vier Kategorien zu vergeben:



Klassik Food: Diese Kategorie zeichnet den besten Prospekt von überregional agierenden Einzelhändlern, Handelsverbünden und Filialisten aus. Er kann aus den Handelszweigen LEH-Discount, Supermärkte und Verbrauchermärkte stammen.





Klassik Non-Food: Diese Kategorie zeichnet den besten Prospekt von überregional agierenden Einzelhändlern, Handelsverbünden und Filialisten aus. Er kann unter anderem aus den Handelszweigen Non-Food, zum Beispiel Bau und Garten, Zoo, Einrichtung/Möbel, Elektronik, Automotive, Textil, Augenoptik oder Drogerie stammen.



Regional: Diese Kategorie zeichnet den besten Prospekt regionaler und lokaler Werbungtreibender, unabhängig von ihrer Branchenzugehörigkeit aus. Es kann sich um regionale Unternehmen, Dienstleister, Händler, Gastronomie- und Hotelbetriebe sowie Unternehmen aus den Bereichen Sport und Freizeit, Event, Immobilien oder freie Berufe handeln. Voraussetzung ist, dass diese Unternehmen ihre Prospekte eigenständig erstellt haben.



: Diese Kategorie zeichnet den besten Prospekt von überregional agierenden Einzelhändlern, Handelsverbünden und Filialisten aus. Er kann unter anderem aus den Handelszweigen Non-Food, zum Beispiel Bau und Garten, Zoo, Einrichtung/Möbel, Elektronik, Automotive, Textil, Augenoptik oder Drogerie stammen.: Diese Kategorie zeichnet den besten Prospekt regionaler und lokaler Werbungtreibender, unabhängig von ihrer Branchenzugehörigkeit aus. Es kann sich um regionale Unternehmen, Dienstleister, Händler, Gastronomie- und Hotelbetriebe sowie Unternehmen aus den Bereichen Sport und Freizeit, Event, Immobilien oder freie Berufe handeln. Voraussetzung ist, dass diese Unternehmen ihre Prospekte eigenständig erstellt haben.

Print-Online-Integration: Diese Kategorie zeichnet den besten Prospekt von Unternehmen aus, der digitale und analoge Kundenansprache vertikal kombiniert, zum Beispiel über Kunden-Apps oder Messengerdienste, und der über reine 1:1-Übernahmen hinausgeht. Es können Arbeiten aus allen drei vorgenannten Kategorien eingereicht werden. Bewertet werden gelungene Verknüpfungen von analoger und digitaler Kundenansprache, die zusätzliche Touchpoints in der Customer Journey markieren.



Die Einreichungen werden von einer Fachjury bewertet, in der Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Medien, Marktforschung, Agenturen und Wissenschaft vertreten sind. Sie bewerten die Arbeiten nach den Kriterien Relevanz, Design und Layout, Text, Nachhaltigkeit, Dialogorientierung und Print-Online-Integration. BVDA sieht Prospekt weiterhin als festen Bestandteil im Marketingmix Die Ausschreibung zum dritten Deutschen Prospekt Award erfolgt in stürmischer Zeit. Das Werbemedium steht wegen der hohen Energiekosten und Papierpreise, dem steigenden Mindestlohn und dem Mangel an Zustellenden unter Druck. Außerdem haben einzelne Handelsunternehmen ihren Rückzug aus der gedruckten Angebotswerbung angekündigt und damit eine Diskussion um deren Zukunft angestoßen.