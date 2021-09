Baerbock

Und weiter: "Die Kanzlerkandidatin der Grünen hätte hier erklären können, wie sie nach der Bundestagswahl regieren will, wie sie tickt, welche Werte sie prägen." Nach wochenlangem Zögern habeeinabgelehnt, weil sich kein Termin habe finden lassen.Eine Grünen-Sprecherin teilte dazu der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mit: "Es gibt eine Vielzahl von Anfragen. Leider lassen sich aus Termingründen nicht alle bedienen."Als Fußnote schrieb die Bild am Sonntag auf den unteren Rand der Seite, dassdie erste Grünen-Spitzenkandidatin sei, die vor einer Bundestagswahl keine Zeit für einmit der Zeitung habe. In der Vergangenheit hätten Joschka Fischer, Renate Künast, Jürgen Trittin, Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir mit dem Sonntagsblatt gesprochen. Der Spiegel berichtet ergänzend , zum Start von Bild TV habe Annalena Baerbock Zeitungsberichten zufolge die Teilnahme an der "Kanzler-Nacht" abgelehnt. Am 22. August waren die Spitzenkandidaten von CDU und SPD Laschet und Scholz jeweils 90 Minuten interviewt worden.