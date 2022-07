Das Angebot beinhaltet das Sky-Fußball-Paket und das DAZN-Jahresabo zu einem reduzierten Sonderpreis und bietet alle Spiele der beiden Anbieter: Während Sky die Rechte an den Bundesliga-Spielen am Samstag und die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga besitzt, hält DAZN die Rechte an den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga sowie an der UEFA Champions League.





Der Preis für das Kombi-Angebot liegt bei 39 Euro im Monat, wobei Kunden einen Vertrag für ein ganzes Jahr abschließen müssen. Laut den Anbietern liegt die Kostenersparnis bei 156 Euro gegenüber den regulären Preisen für das Bundesliga-Paket von Sky und einem DAZN-Jahresabo. Das Angebot gilt zeitlich befristet bis zum 30. September und zunächst nur für Neukunden.



"Auf dieses Angebot hat Fußball-Deutschland gewartet", ist sich Charly Classen, Executive Vice President Sport Sky Deutschland, sicher: " Die wichtigsten Live-Fußballrechte - die komplette Bundesliga, 2. Bundesliga und die UEFA Champions League - in einem attraktiven Angebot - ganz einfach auf Sky. Damit setzen wir unseren Weg fort, den besten Content auf einer Plattform zu vereinen."

