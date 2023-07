IMAGO / Laci Perenyi

Bundesligaspiele wie Dortmund gegen Mainz gibt es bei DAZN und Sky

Welcher Anbieter zeigt welche Bundesliga- und Champions-League-Spiele live? Und wie viel muss der Fan für die einzelnen Angebote oder alles zusammen zahlen? Diese Fragen stellen sich vor jeder Saison neu. Wir geben einen Überblick, was die Fans in der kommenden Saison 2023/24 erwartet.

Fußball im TV ist teuer. Fans, die gerne die freie Auswahl haben möchten, müssen für mehrere Anbieter zahlen. Auch zur neuen Spielzeit, die am Wochenende mit der 2. Bundesliga startet. Ein Überblick mit den regulären Preisen für Live-Übertragungen - ohne Berücksichtigung von Einstiegs- und anderen Rabatten sowie weitgehend ohne Monatspreise bei Jahres-Abos.



1. Bundesliga Die 1. Liga live läuft bei DAZN und Sky. Vor allem der kostenpflichtige Internetanbieter DAZN hat mit seiner Preispolitik Teile der Fans verärgert. Das Paket mit den Bundesliga-Übertragungen am Freitag und Sonntag heißt DAZN unlimited und kostet im monatlich kündbaren Abonnement 44,99 Euro. Im Jahres-Abo müssen Neukunden 29,99 Euro pro Monat zahlen. Sky zeigt die Partien am Samstag und die Konferenz. Das gibt es im Jahres-Abo und kostet 35,50 Euro pro Monat. DAZN und Sky bieten auch ein gemeinsames Paket an, das monatlich kündbar 80,49 Euro kostet (im Jahres-Abo 60,49 Euro/Monat) - bei Neuabschlüssen gibt es im ersten Jahr günstigere Preise. Spiele im Free-TV gibt es bei Sat.1.



2. Bundesliga Wer die 2. Liga sehen will, benötigt ein Sky-Abonnement. Alle Spiele gibt es in dem Bundesliga-Paket für 35,50 Euro, in dem auch die Samstagspartien der 1. Liga enthalten sind. Kostenfrei laufen die Übertragungen der Spiele am Samstagabend bei Sport1.

3. Liga In dieser Saison beginnt der neue TV-Vertrag der Telekom. Auf MagentaSport überträgt das Unternehmen alle 380 Live-Spiele. Wer kein Telekom-Kunde ist, muss im Monats-Abo 19,95 Euro zahlen. Live-Spiele im Free-TV gibt es weniger als in der vorherigen Saison: Die ARD darf 68 Partien pro Saison übertragen, bisher waren es 86. Sie laufen meistens in den 3. Programmen.



DFB-Pokal Sky zeigt alle Spiele des DFB-Pokals live. Die Übertragungen sind allerdings nicht im Bundesliga-Paket enthalten, sondern - wie etwa Tennis und Formel 1 - im Sport-Paket. Das kostet 28 Euro monatlich. Sparmöglichkeit: Der komplette Live-Sport von Sky mit Bundesliga und Pokal kostet 44,50 Euro monatlich. Übertragungen im Free-TV laufen bei ARD und ZDF, sie zeigen insgesamt 15 Spiele des nationalen Cup-Wettbewerbs.



