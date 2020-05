die Konferenz zur 2. Bundesliga 340.000 Zuschauer erreicht habe, das entspreche einem Marktanteil von 4,7 Prozent in der Zielgruppe. Bei Jörg Wontorra hätten im Anschluss an die Bundesliga-Konferenz 620.000 Zuschauern bei Sky Sport News HD eingeschaltet, was 6,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum bedeutete. In Summe habe Sky am Samstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,1 Prozent (14-49) erreicht, damit lag man nur hauchdünn hinter RTLzwei, das 4,2 Prozent holte.





Neben den Einzelübertragungen der vier 15.30-Uhr-Spiele und der Konferenz im Pay-TV zeigte der Sender in seinem Free-TV-Kanal Sky Sport News HD am Samstag ebenfalls die Konferenz. Nach Angaben des Senders hatten 3,08 Millionen Zuschauer am Samstagnachmittag Sky eingeschaltet, davon 1,65 Millionen Fans die Konferenz im Free-TV. Am Samstagnachmittag hatte der Sender damit einen Marktanteil von über 20 Prozent. Das Abendspiel von Rekordmeister FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt sahen 1,24 Millionen Interessierte. Das Medienportal DWDL.de berichtet ergänzend , dassDie ARD-Sportschau kam mit ihren Spiel-Zusammenfasssungen laut dpa im Schnitt auf 3,77 Millionen Fans und erreichte einen Marktanteil von 16,6 Prozent. Beide Werte lagen damit unter denen der Ausstrahlung des Neustarts vor einer Woche. Am späten Abend waren noch 1,78 Millionen Zuschauer beim Aktuellen Sportstudio im ZDF dabei, der Marktanteil lag bei 9,4 Prozent. Auch hier wurden in der vergangenen Woche leicht höhere Quoten erzielt.