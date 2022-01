Google und sein Mutterkonzern Alphabet fallen gemäß der Entscheidung des Kartellamtes seit diesem Monat unter die erweiterte Missbrauchsaufsicht durch die Kartellbehörde. Diese Kategorisierung, die der neuen Vorschrift des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (§ 19a GWB) folgt, ist entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zunächst auf fünf Jahre befristet.



Zum Hintergrund der Einschätzung erklärt das BKartA, Alphabet/Google verfüge über eine "wirtschaftliche Machtposition, die ihm vom Wettbewerb nicht hinreichend kontrollierte, marktübergreifende Verhaltens-spielräume eröffnet". Durch seine Vielzahl von Diensten könne von einem "Infrastrukturcharakter" gesprochen werden.Wie der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, in der offiziellen Pressemitteilung heute ankündigte, werde man sich vor diesem Hintergrund auch intensiv mit Google News Showcase befassen. Dies ist für die Durchsetzung des Presseleistungsschutzrechts entscheidend, das zwar 2021 in Kraft getretenen ist, aber durch die umfassende Rechteeinräumung im Rahmen von Showcase aktuell noch in seiner Umsetzung behindert wird. Bereits im Juni hatte das Bundeskartellamt angekündigt, zu prüfen, ob die Vertragsbedingungen die teilnehmenden Verlage unangemessen benachteiligen und ihnen eine Durchsetzung des Leistungsschutzrechts der Presseverleger unverhältnismäßig erschweren.