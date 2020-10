Als weltweiter Handelsplatz für gedruckte und digitale Inhalte ist die Frankfurter Buchmesse von enormer Bedeutung nicht nur für die Medienwelt, sondern auch für die Messestadt Frankfurt am Main. Die dfv Mediengruppe bleibt auch in diesem Jahr der erstmals virtuell veranstalteten Buchmesse treu und präsentiert in den kommenden Wochen ihr spannendes Programm als digitaler Aussteller auf der Frankfurter Buchmesse 2020